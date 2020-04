’Perronrukker Wormerveer slaat ook toe naast jonge meiden in trein’

Michel Schermer, de beheerder van een Facebookpagina over het Noord-Hollandse Wormerveer, deelt foto’s van de man waarop zijn geslachtsdeel onzichtbaar is gemaakt.

Schermer was aan het zoeken naar nieuws over zijn regio. „Toen ben ik het meest bizarre en gore in jaren tegengekomen: een man die zijn geslachtsdeel toont op station Wormerveer en ook zichtbaar mastrubeert terwijl er ook vrouwen op het perron zijn.”

De man toont dus zijn geslachtsdeel op het station, fotografeert dat, en deelt de beelden. „Maar hij doet dit ook gewoon in de trein naast jonge meiden en vrouwen.”

Te zien is hoe de man zich bevredigt, met rechts een ontbloot been in beeld. Ⓒ Michel Schermer

De video’s zouden op 4 april zijn gemaakt, aldus Schermer, maar de perronrukker zou al sinds oktober 2019 actief zijn. Een woordvoerder van de politie kent de beelden. „We zijn ermee bekend, hebben een melding ontvangen. Wijkagenten zijn op de hoogte”, aldus een woordvoerder tegen De Telegraaf. „We doen op dit moment onderzoek. Meer kan ik er op dit moment niet over kwijt.”