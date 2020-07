Oranjes bij fotosessie: ’Als gezin kijken we terug op positieve periode’

DEN HAAG - Het was een vrolijk moment tijdens de jaarlijkse fotosessie voor de koninklijke vakantie. Koning Willem-Alexander stelde zich op om even alleen met prinses Amalia (16) te poseren en een fotograaf riep: „Ja, bijna!” De koning begreep het onmiddellijk en ging even op zijn tenen staan, om te laten zien dat zijn oudste dochter nog lang niet zo groot is als hij.