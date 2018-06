’Alders veegt zijn straatje schoon’

De Nationaal Coördinator Groningen werd aangesteld als nieuwe verbindende factor, het oliemannetje tussen lijdend Groningen en het door noordelingen als onnavolgbaar geziene Den Haag. Hij moest zijn werk doen met zo groot mogelijke afstand tot de gewantrouwde gasexploitant NAM, met op de achtergrond moederbedrijf Shell.

De bekende Groninger actievoerder Jan Dales uit Loppersum noemt het vertrek van Hans Alders ’niet verkeerd’. Ondanks de hoge verwachtingen in 2015 werd in de gasprovincie hardop geklaagd over koers en tempo van de NCG. „Hij kreeg niet veel voor elkaar. Alders had uiteindelijk toch geen krachtig eigen mandaat. Hij kon mooi spreken, dat zag je, maar het resultaat bleef uit.”

In de Tweede Kamer krijgt Alders eveneens de wind van voren. Zo weet ook GroenLinks-Kamerlid Van Tongeren dat de PvdA’er ’heel weinig draagvlak’ had in de regio. „Hij komt afspraken niet na. Als ik mensen spreek weten ze soms niet wat ze erger vinden: Shell, minister Wiebes, of Hans Alders.”

Het groene Kamerlid wijst er tevens fijntjes op dat Alders wel ’heel veel bijbaantjes’ had. „Dan kun je je ook niet focussen op Groningers.” Toch verdiende hij een topsalaris. „Meer dan een ton per jaar voor een parttimebaan”, gruwelt ze.

Ook andere politieke partijen zijn weinig rouwig. „Alders veegt gewoon zijn straatje schoon. Hij lag slecht. Ook in Den Haag. Hij neemt nu de sprong naar voren”, klinkt het in een coalitiepartij. In een andere coalitiepartij valt te beluisteren dat Alders nogal hoog te paard zat. „Hij was vreselijk arrogant.”

Emotionele brief

Zelf zegt de gascoördinator in zijn acht kantjes tellende emotionele afscheidsbrief dat er ’verschillen van opvattingen’ waren tussen gemeenten, provincie en Rijk en dat ’het meest elementaire vertrouwen’ ontbrak. Hij noemt de situatie ’onmogelijk om in te werken’.

Onenigheid is er over wat het beste is als het gaat om het versterken van woningen in het door gasbevingen geplaagde gebied. Zo’n 1600 huizen zouden worden aangepakt, maar minister Wiebes (Economische Zaken) heeft dat in de ijskast gezet, omdat hij eerst wil weten of dat allemaal nog wel nodig is nu door het kabinet is besloten de gaskraan helemaal dicht te draaien.

Het is niet de eerste keer dat Alders in opspraak is. Zo hield hij als president-commissaris van ProRail stukken onder de pet waaruit bleek dat het bij de spoorbeheerder een financiële janboel was.