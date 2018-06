Missie Afghanistan uitgebreid

De extra mensen, mariniers of commando’s, zullen worden ingezet om Afghaanse speciale eenheden te trainen, precies zoals Nederland nu ook doet met de special forces van het Iraakse leger in strijd tegen IS.

Dat Nederland ook zogeheten ’advise and assist’ levert aan Afghaanse speciale eenheden, was een wens van de Amerikanen, die hun aanwezigheid in Afghanistan weer versterken. Minister Bijleveld (Defensie) overlegde er begin deze maand over met haar Amerikaanse collega Mattis in Washington.

Ook Duitsers breiden uit

Bijleveld liet de Tweede Kamer weten vóór de bijeenkomst van van volgende week NAVO-ministers in Brussel te besluiten over uitbreiding van de missie. Ook de Duitsers, waar de 100 Nederlandse militairen momenteel zijn ondergebracht op het kamp in Masar-e-Sharif, breiden hun missie uit.

Nederland zal de deelname aan de VN-missie in Mali en aan de NAVO-troepen in de Oost-Europa waarschijnlijk ook verlengen, al valt het besluit daarover later.