Een nepontvoering die hoop gaf

Zo sterf je door een politieke moord, zo meld je de volgende dag op een persconferentie dat het toneel was. Door de Oekraïense veiligheidsdienst, om een echte moord te voorkomen. Het verhaal van Arkadi Babtsjenko, Tsjetsjenië-veteraan, schrijver, journalist en Kremlincriticaster, kantelde binnen vierentwintig uur. Verbijstering alom, zorg over andere bedreigde journalisten en veel vragen over de geloofwaardigheid van de actie. Misschien moet je de Koude Oorlog in de genen hebben om zoiets te begrijpen. Want zo gek is zo’n ’ontvoering’ niet.