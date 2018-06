Vrouw (23) die zonder vagina werd geboren heeft dankzij vissenhuid voor het eerst seks

Jucilene Marinho werd 23 jaar geleden geboren zonder baarmoeder en vagina. De vrouw uit Ceará, in Brazilië, lijdt aan het syndroom van Mayer-Rokitansky-Küster, een zeldzame en aangeboren aandoening die alleen bij vrouwen voorkomt.

De aandoening mag dan wel aangeboren zijn, uiteindelijk zou het maar liefst vijftien jaar duren voordat Jucilene de juiste diagnose kreeg. Ze beleefde een normale puberteit en had zelfs last van menstruatiepijnen.

’Ik dacht dat mijn wereld instortte’

„Ik heb hard gehuild toen ik het ontdekte”, herinnert Jucilene zich. „Ik dacht dat mijn wereld instortte. Ik had altijd gedroomd van een baby krijgen en plots moest ik aanvaarden dat dat helemaal niet kon.”

In april vorig jaar ging Jucilene onder het mes in de Federal University of Ceará. Chirurgen maakten een opening op de plaats waar Jucilenes vagina had moeten zitten. Vervolgens werd een genitaalvormige mal ingebracht, bekleed met vissenhuid afkomstig van tilapia. Die vissenhuid werd opgenomen door haar lichaam en veranderde in nieuw weefsel dat de vagina afbakende.

’Toasten op mijn nieuwe vagina!’

Het was de eerste keer dat een soortgelijke operatie werd uitgevoerd en verliep helemaal zoals gehoopt. Juceline, die na drie weken werd ontslagen uit het ziekenhuis, is dolblij met het resultaat. „Mijn vrienden en familie namen me mee uit om te ’toasten’ op mijn nieuwe vagina!”

Intussen is Juceline er ook in geslaagd om voor het eerst seks te hebben met haar vriend Marcus Santos (24). „Het was een prachtig moment, omdat alles perfect werkte. Het was niet pijnlijk, gewoon plezierig en bevredigend.”