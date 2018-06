’Ingrijpen nodig door slechte betonvloeren’

Deze gebouwen moeten verstevigd worden of geheel of gedeeltelijk buiten gebruik worden gesteld, aldus de bewindsvrouw. Het gaat om een inventarisatie van een klankbordgroep die is ingesteld door het ministerie. „Het algemene beeld van de klankbordgroep is dat de meeste gebouwen met veiligheidsproblemen nu in beeld zijn.”

Er wordt door het ministerie niet landelijk bijgehouden welke gebouwen zijn of worden onderzocht. Toezicht is een zaak van de gemeenten, aldus Ollongren. Het is volgens de wet aan gemeenten en gebouweigenaren om de gebouwen te beoordelen.