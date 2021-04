Vrees voor medicijnresistente malariavariant wint terrein in Afrika

De studie, die is gepubliceerd in het gezaghebbende geneeskundige vaktijdschrift The Lancet, lijkt die angst te bevestigen. De malariaparasieten bleven bij klinische proeven onder kinderen die de standaardbehandeling kregen langer in leven in gevallen waarbij de kinderen waren geïnfecteerd met gemuteerde varianten, heeft de studie uitgewezen.

Hoewel het toedienen van onder meer het antimalariamiddel Artemisinine relatief effectief blijft, stellen de onderzoekers dat er „dringende nood” is om meer onderzoek uit te voeren in Rwanda, waar de studie is uitgevoerd. Ook in aangrenzende landen moet er volgens de wetenschappers meer onderzoek worden gedaan.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er jaarlijks naar schatting ongeveer 229 miljoen gevallen van malaria. De ziekte werd in 2019 meer dan 400.000 personen fataal, van wie meer dan twee derde kinderen waren.

Malaria wordt veroorzaakt door de parasiet Plasmodium falciparum, die wordt verspreid door enkele tientallen soorten vrouwelijke muskieten. De Rwandese studie heeft uitgewezen dat medicijnresistente mutaties van die parasiet steeds vaker voorkomen, aldus hoofdonderzoeker Aline Uwimana, verbonden aan het Rwanda Biomedical Centre in de hoofdstad Kigali.

Sinds het begin van het millennium wordt malaria hoofdzakelijk behandeld met Artemisinine, dat de ziekteverwekkers doodt, en een nevenmedicijn dat de rest van de aanwezige parasieten doodt. Vermoedelijk is er sprake van medicijnresistentie als de parasieten na de derde dag van behandeling nog steeds aanwezig zijn in de patiënt.

Genmutaties

Momenteel zijn er tien genetische mutaties van de parasiet bekend die kunnen wijzen op gedeeltelijke medicijnresistentie. Die werd voor het eerst in 2008 in Cambodja ontdekt, en komt vandaag de dag veel voor in Zuidoost-Azië

In Rwanda wordt Artemisinine-therapie sinds 2006 toegepast. Bij een studie in 2013 en 2014 werd nog niet aangetoond dat die therapie aan effectiviteit zou hebben ingeboet. Opvolgend onderzoek in 2018 wees echter wel op tekenen van medicijnresistentie.

Hoogleraar Philip Rosenthal (University of California in San Francisco) stelt in een commentaar op de nieuwe Rwandese studie dat het ontstaan van medicijnresistentie bij de malariaparasiet mogelijk rampzalige gevolgen heeft. Aan het einde van de vorige eeuw, toen de parasiet resistent werd tegen het middel chloroquine, leidde dat tot een enorme toename van het aantal malariadoden, aldus Rosenthal.