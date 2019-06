School in maag met Hitlergroetfoto

De school gaat ’zo snel mogelijk in gesprek’ met de eindexamenkandidaat en zijn ouders.

De foto staat donderdag prominent afgedrukt in de feestelijke eindexamenspecial bij het Dagblad van het Noorden.

De opvallende pose van een leerling was een alerte twitteraar opgevallen. De reacties op de actie variëren. Sommigen spreken schande van de actie, andere benadrukken dat het om een kind gaat.

De Groningse school zegt dat van extremistische sentimenten onder deze groep havo-vwo leerlingen geen sprake zou zijn. Bestuurder Ferdinand Vinke is dan ook verrast: „We weten om wie het gaat, het is er één van ons. We vragen de leerling en zijn ouders om langs te komen”.

De foto is volgens hem gemaakt van een hossende menigte die door de directeur die even dj was werd opgezweept. „Zoals we het nu zien hopen we dat er sprake is van een ongelukkige momentopname”. Vinke zegt dat de leerling ook niet bekend zou zijn vanuit de extreem rechtse hoek. Hij zou onderdeel uitmaken van een ’sociale groep’ op school.

