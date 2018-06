Sprankje hoop bij MH370

De meest recente zoektocht naar het op 8 maart 2014 verdwenen toestel MH370 heeft geen spoor opgeleverd. Ⓒ EPA

Nog een laatste strohalm in de zoektocht naar MH370: onderzoekers doen een allerlaatste poging op een plek waar in 2014 mogelijk een signaal van het vermiste vliegtuig van Malaysia Airlines is opgepikt. Daarna is de zoektocht, die al miljoenen dollars kostte, na 4 jaar echt ten einde en blijft het mysterie bestaan.