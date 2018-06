Staande ovatie voor Alders

De bijeenkomst was bedoeld als informatieavond, maar kreeg het karakter van een afscheid nu Alders zijn vertrek heeft aangekondigd. Hij geeft er de brui aan naar aanleiding van het besluit van minister Eric Wiebes (Economische Zaken) om voor een kleine 1600 woningen in het aardbevingsgebied voorlopig geen versterkingsadvies te laten maken. Dat druist volgens Alders in tegen wat hijzelf met de bewoners heeft afgesproken en daarmee is zijn integriteit in het geding, zo verklaarde hij woensdag.

’Wiebes is een lul’

Een van de aanwezigen in Appingedam noemde minister Wiebes om die reden „een lul”. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra zei het diplomatieker: „Het is te vroeg om de versterkingsoperatie ’on hold’ te zetten. Er wordt gesold met de veiligheid van de inwoners.”

Uit de zaal kwam nog een vraag of Alders zijn besluit om weg te gaan wellicht wilde heroverwegen. Dat zit er niet in, zei Alders. „Het is een hele vergaande stap. Ik blijf hier overigens gewoon wonen en kan altijd - linksom of rechtsom - ergens bij betrokken zijn.” Voor de avond waren 850 adressen in Appingedam uitgenodigd.