Fietser rijdt over A10 door de Coentunnel

Een automobilist belde de politie nadat hij de fietser had zien rijden. Niet veel later sloot Rijkswaterstaat uit veiligheidsoverwegingen direct een tunnelbuis voor het verkeer.

De fietser liet zich echter niet tegenhouden door de slagboom en fietste vervolgens door de lege tunnelbuis.

Ⓒ Rijkswaterstaat

De politie kon uiteindelijk de persoon aan de andere kant van de tunnelbuis staande houden en van de weg halen. Niet veel later werd de tunnelbuis weer geopend voor verkeer.

Hoewel het vrijdag de 13e is, is het onverstandige avontuur toch goed afgelopen. Of er een bekeuring is uitgedeeld aan de fietser, is niet bekend.