Lega en M5S zijn het eens over regering

Giuseppe Conte gaat het nieuwe kabinet leiden. Ⓒ EPA

ROME - De leiders van de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S) en Lega zijn het donderdag in Rome na uren overleg eens geworden over hun nieuwe regeringsploeg. Ze hebben in een verklaring laten weten dat het ook nu de bedoeling is dat Giuseppe Conte, een nauwelijks bekende rechtsgeleerde, het kabinet gaat leiden.