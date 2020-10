Man gooit steen door ruit en mist op haar na box van zeven maanden oude baby

Volgens de politie scheelde het maar 50 centimeter. Aangezien het in de vroege ochtend gebeurde, lag het meisje nog niet in de box. Maar de schrik zit er goed in. „Precies de plek waar ik haar altijd de fles geef”, zo vertelt Danjella aan Omroep Gelderland.

Ze heeft geen idee wie de steengooier kan zijn. „Ik heb helemaal geen gezeur in de buurt. Ik heb geen idee wie het is. Dus wat gaat er nog meer gebeuren? Je denkt de ergste dingen: straks gaan ze nog brandstichten.”

De politie Dieren laat weten dat ze een man zoeken van 30 tot 40 jaar oud met een blanke huidskleur en een normaal postuur. Hij heeft kort donker haar en droeg een donkere broek tijdens het incident. De man rende met een hond tussen 06.30 uur en 06.40 uur weg.