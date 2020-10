Trump terug in Oval Office: ’Overheid functioneert’

Donald Trump verlaat het Walter Reed ziekenhuis in Bethesda, eerder deze week. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

WASHINGTON - President Trump is dinsdag, een dag nadat hij uit het ziekenhuis was teruggekeerd, in het Oval Office geweest. Er zijn voorzorgsmaatregelen getroffen in zijn kantoor in het Witte Huis, zei zijn adviseur Larry Kudlow tegen Amerikaanse media.