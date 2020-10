Witte Huis: Trump nog niet terug in Oval Office

„Hoewel de president gisteren wel in het Oval Office wilde zijn, was hij daar niet. Hij werkte vanuit zijn residentie”, aldus een woordvoerder van het Witte Huis. Kort daarvoor had economisch adviseur Larry Kudlow het tegendeel beweerd. Hij zei bij televisiezender CNBC dat „de president daadwerkelijk verscheen in het Oval Office.” Er waren volgens Kudlow wel extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Trump, die het coronavirus heeft opgelopen, verliet maandag het ziekenhuis en keerde terug naar het Witte Huis. Hij kreeg al tijdens zijn ziekenhuisopname het verwijt te nonchalant om te springen met de veiligheid van mensen in zijn omgeving. Zo verliet de president zondag kort het ziekenhuis om zich te laten rondrijden en naar aanhangers te kunnen zwaaien. Er zaten toen beveiligers bij hem in de auto.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden zei woensdag niet met Trump in debat te willen als hij nog steeds met corona kampt.

Witte Huis

Meer dan tien mensen in de omgeving van de president zijn de afgelopen tijd positief getest op het virus. Kudlow zei dat contacten worden opgespoord en „we doen absoluut het beste wat we kunnen.” De extra veiligheidsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt onder Witte Huis-medewerkers. Trump kan het virus ook zonder symptomen nog doorgegeven. Hij heeft zich na zijn ontslag uit het ziekenhuis ook zonder mondkapje laten zien. Ook kwam hij dicht in de buurt van andere mensen.