Medische primeur in VK: vrouw (40) doneert baarmoeder aan zusje

De operatie had nogal wat voeten in de aarde. Er waren twee teams en acht chirurgen bij betrokken die in aangrenzende operatiekamers aan het werk waren. De operatie duurde met meer dan 17 uur langer dan gepland, maar hij is volgens betrokken chirurgen goed verlopen. De geïmplanteerde baarmoeder is ’volledig functioneel’.

Zoveel mogelijk kinderen

De 34-jarige vrouw die de baarmoeder van haar zus heeft gekregen is ’in de wolken’. Ze zou tegen haar artsen gezegd hebben dat ze zoveel kinderen wil krijgen als ze kan. Volgens een van de chirurgen zou dit geen probleem moeten zijn, ze zou meer dan 80 procent kans hebben op een succesvolle zwangerschap. Ondanks dat de vrouw zonder baarmoeder geboren is, heeft ze wel eierstokken.

Hoewel het in het Verenigd Koninkrijk een primeur is, is het wereldwijd niet voor het eerst dat een baarmoedertransplantatie succesvol werd uitgevoerd. In 2014 werd een Zweedse vrouw de eerste persoon ter wereld die beviel na een baarmoedertransplantatie. Zij had twee jaar eerder een baarmoeder gekregen van een 61-jarige familievriendin. Sinds het Zweedse succesverhaal zijn er wereldwijd ongeveer 100 transplantaties uitgevoerd bij vrouwen. Deze resulteerden in de geboorte van ongeveer 50 gezonde baby’s.

Mislukt

Naast de succesverhalen zijn er helaas ook mislukte transplantaties. De allereerste baarmoedertransplantatie ooit bijvoorbeeld werd in 2000 in Saoedi-Arabië uitgevoerd. Door complicaties moest het orgaan echter na drie maanden weer worden verwijderd.

Ook de eerste baarmoedertransplantatie ooit in de Verenigde Staten mislukte. Een ziekenhuis in de staat Ohio meldde na de operatie in 2016 dat het orgaan van patiënte Lindsey moest worden verwijderd na complicaties. Wat er precies is misgegaan, maakte het ziekenhuis niet bekend. Lindsey (26), die zonder baarmoeder werd geboren, ging negen uur onder het mes. „Helaas is de operatie geen succes geworden”, liet ze in een verklaring weten. „Toch gaat het goed met me en heb ik veel aan de steun uit mijn omgeving.”