Stephanie bevalt op stoep van ziekenhuis: ’Verloskundigen renden naar beneden’

Thom, de vriend van Stephanie, probeerde nog om zijn vriendin uit de auto te tillen, maar dat ging niet meer lukken wist ze al. „Lisa was al onderweg”, vertelt de moeder op Facebook. Omstanders waarschuwden het ziekenhuispersoneel terwijl Thom aan de zijde van Stephanie bleef.

’Gaan we haar later zeker vertellen’

Verloskundigen renden naar beneden om ervoor te zorgen dat Stephanie op de stoep kon bevallen. „Binnen een half uur en twee keer persen was ze er al”, vertelt Stephanie aan het Brabants Dagblad. „Ik schreeuwde nogal volgens mij”, aldus Stephanie.

Maar toen het personeel binnen enkele minuten bij de auto was, was alle paniek verdwenen. Toen was Lisa er al.

Spoedkoffer weer eens open

„We moesten vooral zorgen dat de baby warm bleef”, vertelt gynaecoloog Mieke Kerkhof aan het BD. Er is een speciale spoedkoffer voor noodgevallen maar die was in twintig jaar nog maar een keer open gegaan, donderdag dus voor de tweede keer. „Maar een bevalling die zo snel gaat, gaat vrijwel altijd goed”, aldus Kerkhof.

Ⓒ Jeroen Bosch Ziekenhuis

Beschuit met roze muisjes

Moeder en kind maken het goed. „Dit verhaal gaan we zeker tegen Lisa vertellen als ze later groot is.”

Alle betrokkenen bij de bevalling zijn getrakteerd op beschuit met roze muisjes.