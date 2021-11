’Stevige winter met sneeuw en ijs op komst’

Dat voorspelt weerman Piet Paulusma. In ieder geval gaat hij ervan uit dat ons land vaker dan één keer wit zal worden. De perioden met vorst zorgen voor ijs en daardoor kunnen we langer dan een week lang schaatsen op ijsbanen of natuurijs.

Ook kunnen we de komende periode meer te maken krijgen met winterstormen. Volgens Paulusma zal het weer niet stabiel worden: „Gemiddeld wordt de winter te koud tot normaal. Het wordt omgerekend een te natte winter, teveel neerslag in welke vorm dan ook. Het af en toe ruige karakter is opvallend en kan overlast veroorzaken.”

In het weekend op de grens van de winter

Volgens Weer.nl komt Nederland vanaf vrijdag in het grensgebied tussen de nog relatief zachte lucht in onze omgeving en veel koudere in het gebied ten noordoosten van ons te liggen. Er passeren diverse storingen met regen en soms ook natte sneeuw, in de droge momenten tussendoor kan ook de zon zich laten zien. De koude lucht vanuit het noorden weet ons land af en toe te bereiken, maar of het na het weekend ook echt tot winterweer gaat komen, is op basis van de nieuwste berekeningen nog steeds onzeker.