Halsema: op korte termijn straat naar Peter R. de Vries vernoemen

Burgemeester Femke Halsema deelde haar mening donderdagmiddag in een debat met de raadscommissie Algemene Zaken. „Sinds de moord op Peter R. de Vries hebben we vanuit de gemeente heel regelmatig contact met de familie. Mijn voornemen is (...) om in samenspraak met de familie te kijken hoe we Peter R. de Vries in de gemeente kunnen eren. Laat ik daar in ieder geval bij zeggen dat de vijfjaarstermijn wat mij betreft in ieder geval niet heilig is”, zei Halsema donderdag.

De misdaadjournalist en adviseur van kroongetuige Nabil B. werd op 6 juli neergeschoten in Amsterdam toen hij na een tv-optreden bij RTL Boulevard terugliep naar zijn auto. Twee verdachten zijn opgepakt.

De dood van De Vries, negen dagen later, maakte grote indruk in alle lagen van de samenleving. Al snel klonk de roep om hem te eren door een straat, plein of brug naar hem te vernoemen, al dan niet in de hoofdstad.

Onder meer de gemeente Aalsmeer, de geboorteplaats van De Vries, zegde toe om een straat naar hem te vernoemen. Ook de gemeente Amstelveen, waar hij opgroeide, deed een soortgelijk voorstel.