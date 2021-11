Kabinet wil uitbreiding mondkapjesplicht en coronapas om besmettingen terug te dringen

Dat zijn grofweg de maatregelen waarmee het demissionaire kabinet de oplopende opnames van coronapatiënten in de ziekenhuizen wil keren. Dinsdagavond komt het kabinet tijdens een persconferentie met de nieuwe maatregelen.

Korte klap

Met deze richting kiest het kabinet voor de korte klap. Voor uitbreiding van het coronatoegangsbewijs naar sportscholen en zogeheten doorstroomlocaties is namelijk geen wetswijziging nodig.

Hetzelfde geldt ook voor uitbreiding van de mondkapjesplicht, die ook binnen de Tijdelijke Wet Maatregelen valt. Het ligt voor de hand dat de maskers straks weer op moeten in publieke binnenruimtes en bij contactberoepen zoals kappers, fysiotherapeuten en massagestudio’s. Voor het terugkeren van het thuiswerken hoeft de wet evenmin te worden aangepast.

De maatregelen liggen nog niet vast. Maandagavond overleggen ministers De Jonge (Volksgezondheid) en Grapperhaus (Justitie) nog met de burgemeesters. Dinsdag nemen de meest betrokken ministers een definitief besluit, gevolgd door een persconferentie in de avond door De Jonge.

„Gegeven de toenemende druk op de zorg is het noodzakelijk dat we maatregelen nemen”, zei De Jonge maandag. We moeten de zorg toegankelijk houden voor iedereen. De meeste ziekenhuisopnames komen voor rekening van mensen die niet gevaccineerd zijn. Het liefst zouden we om die werkelijkheid heen lopen, maar dat kan niet.”

Het demissionaire kabinet kiest er nog niet voor om maatregelen alleen te laten gelden voor wie niet is gevaccineerd, bijvoorbeeld door de om te testen uit de coronapas te halen. In de Kamer is daar geen meerderheid voor. Evenmin wordt de coronapas uitgebreid naar de werkvloer en het hoger onderwijs, opties die het kabinet wel heeft onderzocht. Een wetswijziging op dit vlak wil het kabinet wel voor de zekerheid voorbereiden.