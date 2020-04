Houvol! Romy (11) verovert harten met unieke tekenstijl

Romy Groot (11) maakt op haar iPad schitterende tekeningen van mensen die bezig zijn om vol te houden in de zorg en om haar heen. Ⓒ Martin Mooij

WERVERSHOOF - De 11-jarige Romy Groot verovert in deze coronatijd via sociale media de harten van steeds meer volgers. In geheel eigen stijl tekent ze mensen met kwetsbare en cruciale beroepen: verplegers, agenten, dokters, onderwijzers tot winkelbedienden aan toe.