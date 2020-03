Merkel in quarantaine, kondigt contactverbod af

Kanselier Merkel moet in quarantaine, omdat haar lijfarts besmet is met het nieuwe coronavirus. Ⓒ Foto AFP

BERLIJN - Kanselier Angela Merkel, die in quarantaine zit omdat haar lijfarts besmet is met het nieuwe coronavirus, kondigde zondagavond een vergaand contactverbod in Duitsland. Zelf zal Merkel de komende dagen thuis blijven en meerdere medische tests ondergaan. Ze bezocht haar dokter nietsvermoedend vanwege een pneumokokkeninenting.