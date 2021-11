’Schrijnende gevallen’ onderwerp van migratiediscussie aan formatietafel

Dat blijkt uit formatiedocumenten die CU-voorman Segers in de trein heeft laten slingeren. Die zeggenschap - de zogeheten discretionaire bevoegdheid - is juist weggehaald bij de staatssecretaris omdat het zorgde voor een asiellobby en politieke druk om uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland te houden, terwijl de rechter anders oordeelde.

Lili en Howick

Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Armeense kinderen Lili en Howick, en ook bij landgenoot Hayarpi. Uitgeprocedeerde asielzoekers die veel aandacht kregen op televisie en in de Tweede Kamer mochten daardoor in praktijk soms blijven, terwijl lotgenoten die door asiellobbyisten niet onder de aandacht werden gebracht Nederland wél moesten verlaten.

In het formatiedocument wordt aangestipt dat het ingewikkeld kan worden als er weer verhitte discussies ontstaan over uitgeprocedeerde asielzoekers, zeker al het om kinderen gaat die in de media veel aandacht hebben gekregen. ’Hoe gaan we om met personen die voor de meeste politieke en maatschappelijk onrust zorgen, ook binnen de potentiële coalitie?’, vragen onderhandelaars zich af.

Strafbaar

Voormalig staatssecretaris Harbers moest zelfs even onderduiken omdat er druk op hem werd uitgeoefend. De bevoegdheid werd als onderdeel van een deal over een nieuwe pardonregeling weggehaald bij de politiek, en belegd bij de directeur van de IND. Op die manier zou een neutraler oordeel moeten klinken over schrijnende gevallen, minder beïnvloed door maatschappelijke druk en meer op basis van feiten en omstandigheden. Maar uit de formatiedocumenten blijkt dat er opnieuw discussie is ontstaan over ’een effectief ventiel’ voor schrijnende gevallen.

Maar er liggen meer gevoelige migratievraagstukken op tafel, blijkt uit de stukken. Zo ligt de vraag voor wat te doen met uitgeprocedeerde asielzoekers die niet willen vertrekken. Als ze niet meewerken aan vertrek - en ook nog overlast veroorzaken - kan dat strafbaar worden gesteld, is een van de voorgestelde oplossingen.