Kabinet klopt aan bij oppositie voor steun spoedwet stikstof

Minister Carola Schouten (Landbouw) heeft de stikstofcrisis als dossier op haar bordje en zoekt naar een meerderheid voor een oplossing. Ⓒ ANP

Den Haag - Het kabinet is druk op zoek naar steun voor de spoedwet stikstof in de Eerste Kamer. Momenteel is er nog geen meerderheid voor de aanpak die de bouw van 75.000 woningen en het oplossen van een aantal fileknelpunten op gang moet brengen. De steun van de oppositie heeft een prijs.