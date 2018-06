Kind (4) mishandeld op school: ’Als ik het vertel papa, krijg ik nog meer klappen’

„Hij durfde niet te vertellen wat er was gebeurd”, vertelt Stephan aan Omroep West. „Papa, als ik het vertel krijg ik nog meer klappen”, zei Jaivey. Na aandringen van zijn vader vertelde het kind het hele verhaal.

Twee oudere kinderen hadden Jaivey de bosjes in getrokken en daar tegen de grond geschopt. Hij kreeg meerdere klappen tegen zijn hoofd.

’Het gebeurt vaker’

Toen vader Stephan naar de basisschool belde, kreeg hij te horen dat het helaas geen unieke gebeurtenis was. „Er werd gezegd: ’Het gebeurt vaker. Het zijn kinderen.’”

Met Jaivey ging vader Stephan naar de dokter en de politie. Volgens de politie kan er echter juridisch niets worden gedaan tegen de pesterijen. „Ik zat met mijn handen in het haar. Vandaar die noodkreet op Facebook (zie onderaan dit verhaal, red.).”

’Ik wil dat het stopt’

Inmiddels is het bericht meer dan 38.000 keer gedeeld. „Ik schreef het van mij af, maar hij is ontploft”, aldus De Wolff over zijn bericht. „Het is niet alleen op deze school. Het is een landelijk probleem: pesterijen, mishandelingen. Ik wil dat het stopt. Voor eens en voor altijd. Het is tijd dat de Tweede Kamer zich hierover buigt.”

Marton de Pinth, bestuurder van de scholengroep PROOLeiden, zegt tegen Omroep West het „signaal serieus op te pakken.” Het incident wordt onderzocht en er is contact met de ouders. „Natuurlijk is het onwijs vervelend. Wat we vooral willen is de rust in de klassen bewaren en op een rustige manier op school lesgeven.”

Geen schoolreisje, wel naar Artis

Woensdag ging de school van Jaivey op schoolreisje maar hij was er niet bij. „Ik heb hem mee naar Artis genomen”, aldus Stephan. „Ik zag toen weer een lach op zijn gezicht, maar je merkt aan zijn doen en laten dat hij nog steeds van slag is.”