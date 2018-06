Verdachte liquidatieplan Kiev langer vast

De verdachte, mede-eigenaar van een wapenfabriek, heeft tegenover de rechter verklaard dat nooit de intentie heeft bestaan Babtsjenko om het leven te brengen. Hij heeft juist gehandeld in het belang van Oekraïne door met de informatie naar de autoriteiten te stappen, nadat hij was benaderd door iemand met contacten bij het Kremlin.

Het OM zegt bewijzen te hebben dat de vermoedelijk aanstichter een huurmoordenaar 15.000 dollar heeft gegeven om de kritische journalist om te leggen. Babtsjenko zette dinsdag met de Oekraïense geheime dienst de geslaagde aanslag op zichzelf bloedig in scene. Een dag later gaf hij springlevend uitleg over de achtergronden.