Vrouw (19) verzint kanker, begint donatiepagina en steekt alles in eigen zak

Dat melden Amerikaanse media dinsdag op basis van politiebronnen. De vrouw, genaamd Madison Russo, werd op 23 januari gearresteerd en beschuldigd van diefstal door middel van bedrog: een misdrijf waar in Iowa een celstraf van tien jaar voor staat.

Russo deed alsof ze kampte met leukemie en alvleesklierkanker. Op TikTok plaatste zij meerdere filmpjes van haar „ziektebed.” Ze nam de kijkers mee in haar „strijd” en wist honderden mensen te strikken om geld te doneren via haar GoFundMe-pagina.

Verdenkingen

Russo viel op 11 januari door de mand nadat zij weer een video op TikTok had geplaatst met allemaal medisch apparatuur. Een anonieme getuige, die volgens The Kansas City Star medische kennis heeft, merkte op dat de plaatsing van dit apparatuur erg amateuristisch was geplaatst. „Ze had erg veel medische discrepanties”, aldus de getuige tegen de lokale krant. De autoriteiten werden ingelicht waarop Russo enige tijd daarna werd gearresteerd.

Ze belandde in de gevangenis van Scott County en betaalde de borgsom van 10.000 dollar, ongeveer 9.200 euro. Op 2 maart wordt Russo voorgeleid.

Terugbetaald

GoFundMe zegt in een verklaring tegenover McClatchy News dat het een zerotolerancebeleid heeft voor misbruik van het platform. „Alle donateurs zijn terugbetaald en we hebben deze inzamelingsactie verwijderd. De verdachte mag in de toekomst daarnaast nooit meer gebruik maken van het platform voor inzamelingsacties.”