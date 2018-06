Auto ramt taxi en rijdt door

Volgens de politie is de doorgereden auto later getraceerd in Den Haag. De bestuurder is aangehouden. Een woordvoerster kon nog niets zeggen over de toedracht van de aanrijding. Ook is niet bekend hoe de taxichauffeur er aan toe is.

Door het ongeval waren drie rijstroken in de richting Den Haag afgesloten, alleen de vluchtstrook was open. Er ontstond een lange file. De vertraging bedroeg zeker een half uur, volgens de ANWB. Aan het eind van donderdagavond was de weg weer vrij en loste de file op.