Dronken man klimt in 60 meter hoge bouwkraan in Hengelo: ’Ik wil van het uitzicht genieten’

Ⓒ GinoPress B.V. / News United

HENGELO - Een dronken man is donderdagavond in een zestig meter hoge bouwkraan geklommen op de bouwplaats bij het nieuwe stadhuis in Hengelo. In eerste instantie weigerde de man om naar beneden te komen. Hij wilde, naar eigen zeggen, van het uitzicht genieten.