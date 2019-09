Britse minister Amber Rudd stapt op

Rudd had als minister onder meer Werkgelegenheid en Pensioenen in haar portefeuille. Ze schrijft dat de regering veel werk maakt van de voorbereidingen voor een Brexit zonder deal, terwijl de onderhandelingen met de EU in haar ogen minder prioriteit lijken te krijgen.

De premier heeft eerder gezegd dat hij bij voorkeur met een deal de EU verlaat, maar sloot een no-deal Brexit nadrukkelijk niet uit. Hij wil in elk geval geen nieuw uitstel meer van het Britse vertrek uit de EU. Dat staat gepland voor 31 oktober.

Opnieuw klap voor premier

Johnson kreeg deze week ook al een tegenslag te verduren toen het parlement een wet goedkeurde waarmee hij toch kan worden gedwongen Brexituitstel te vragen. 21 Conservatieve parlementariërs werden tot woede van Rudd uit de fractie gezet omdat ze met de oppositie meestemden.

Rudd, zelf ook parlementariër, verwijt Johnson in haar brief „getalenteerde en loyale” partijgenoten te hebben ontslagen. Ze spreekt over een „aanval op fatsoen en de democratie.”

Eerder deze week stapte ook de broer van premier Johnson al uit de regering. Jo Johnson ging als onderminister onder meer over universiteiten en wetenschap. „In de afgelopen weken ben ik verscheurd geraakt tussen de trouw aan mijn familie en het nationale belang”, schreef hij op Twitter.

