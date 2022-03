Oranje sneeuw in de Alpen door Saharazand: ’Het is nu wel heel extreem’

„Het lijkt wel alsof je door een Instagram filter kijkt: alles is sepia gekleurd”, zegt een woordvoerder van skischool Sölden-Hochsölden in Tirol. „We zien het wel vaker, maar het is nu wel extreem.”

De sepia-gekleurde gebergtes worden veroorzaakt door een flinke wolk Saharastof, die op dit moment in verschillende Europese landen te zien is. Ook in Nederland zal de oranje stofwolk woensdagmiddag te zien zijn. „De berggebieden zijn hoger gelegen, waardoor het Saharastof daar al zichtbaar is”, vertelt meteoroloog Matthijs van der Linden. „De wolk die onze kant op komt hangt nu nog boven België en komt rond de middag onze kant op.”

’Corona of niet: een mondkapje is dan geen overbodige luxe’

Hoewel overgewaaid Saharastof wel vaker voorkomt, gaat het nu om een zeer hoge concentratie. Van der Linden: „Het zijn hele kleine zandkorreltjes die uit de woestijn opstuiven en omdat het zo fijn is kan het op kilometers hoogte in de lucht terecht komen. Met een oostenwind waait het de oceaan op, maar met een zuidelijke stroming waait het richting Europa.”

Hoewel de Saharalucht veel mooie plaatjes oplevert, kan het stof ook voor behoorlijke overlast zorgen. „Met name in Portugal en in het westen van Spanje is de concentratie extreem hoog, waardoor je maar 15 meter hoog kunt kijken”, vertelt Van der Linden. „Corona of niet: een mondkapje is dan geen overbodige luxe want het stof kan gigantisch op je longen slaan.”

Pistes warmer en stroever

Als het stof neerslaat op de pistes dan kan het er bovendien voor zorgen dat de pistes warmer worden en daardoor stroever skiën. „Je kunt dat vergelijken met zand of zout dat we strooien als het buiten glad is. De sneeuw die bedekt is door Saharastof zal warmer worden en dat voel je als je eroverheen glijdt”, legt de meteoroloog uit.

In Sölden zorgt het Saharastof vooralsnog niet voor slechte ski-condities. „Het zich is alleen compleet anders”, verklaart de woordvoerder van de skischool. „Al het blauw lijkt wel uit de lucht gefilterd waardoor het wat troebel oogt, maar je gaat er niet langzamer door skiën.”