Bankier Roderik liet zich omscholen tot schilder: ’De offertes vliegen je om de oren’

Roderik van der Kolk in de Koepelgevangenis. „Als je hard werkt, is dit een hartstikke mooie wereld.” Ⓒ Foto Amaury Miller

Amsterdam - Van een colbert met stropdas naar een trui vol vlekken. En geen laptop onder de arm, maar een kwast in de hand. Roderik van de Kolk (37) wisselde na een strijd met kanker een goede baan bij een bank in voor een job bij een schildersbedrijf. En hij is niet de enige die zich via het mbo omschoolt. „Dit werk levert echt wat tastbaars op.”