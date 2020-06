’Britse koppels angstiger dan alleenstaanden in lockdown’

Volgens de studie van het ONS kunnen de cijfers worden verklaard doordat gehuwden of samenwonenden het thuiswerken vaker moesten combineren met het geven van thuisonderwijs aan kinderen dan alleenstaanden. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

LONDEN - Britten die getrouwd zijn of samenwonen hebben tijdens de coronalockdown vaker angstklachten ervaren dan alleenstaanden, stelt de Britse evenknie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna 6500 Britten deden mee aan een enquête van het Office of National Statistics (ONS), meldt de krant The Guardian.