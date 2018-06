G-voetbal groeit als kool

Naast de groei van verenigingen met G-teams in competitieverband, zijn er ook flink wat clubs die mensen met een beperking een dagdeel in de week de kans geven om vrij te spelen. Marcel Geestman, coördinator ’passend voetbal’ bij de KNVB, is tevreden over de ontwikkeling. „Je merkt dat de maatschappelijke betrokkenheid groter wordt, vroeger ging het puur om het voetbal, nu pakken de verenigingen ook hun rol in de wijk.”

Het Bredase JEKA heeft zowel een G-team voor senioren als voor jeugdspelers. Erik Voskamp maakt zich al jarenlang hard voor hen.

’Ze zijn zó dankbaar’

Hij vindt dat mensen met een beperking te makkelijk aan de kant worden geschoven. „Gelukkig is bij onze club het G-team net zo belangrijk als een reguliere voetbalploeg. Mensen denken bij G-team alleen aan mensen met down, maar ik heb ook spelers die slecht zien, suikerziekte, ADHD of een gedragsstoornis hebben. Noem het maar een vriendenteam.”

Voskamp geniet van de band die hij opbouwt met de spelers. „Ze zijn zó dankbaar. Als zij een ijsje van je krijgen, bedanken ze je daar de hele dag voor.” Het plezier spat dan ook van zijn gezicht af als hij deze week de training bekijkt. Een verkeerde pass wordt beantwoord met excuses in plaats van een scheldpartij.

’G-Stars’

Roda JC heeft sinds drie jaar zelfs een officieel G-team. „De G-Stars”, zegt Mariëlle Houben van de stichting Roda JC Kerkrade Midden in de Maatschappij. „Ze tekenen een echt contract en spelen een jaar lang wedstrijden in het stadion.”

Volgens Houben pakken de G-Stars het serieus aan. „Ze letten zelfs op hun voeding. Als hun moeder een vette hap serveert, zeggen ze: ’Dat kan ik niet eten, mam. Ik ben profvoetballer bij het G-team van Roda JC, dus ik mag geen vette hap.’ Het is geweldig om ze te zien stralen.”