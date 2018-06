Bloemendaal in rep en roer na laffe aanslag op broedende gans

Kort na het horen van zes schoten werd het nog warme kadaver van de aanstaande moedergans in de vroege meiavond door een buurtbewoner aangetroffen in het weiland, vlak naast haar verlaten nest. „Ze was niet meteen dood na het eerste schot”, weet een getuige.

Sinds die bloedige avond is Bloemendaal niet langer het aloude slaperige dorpje voor de rijken. Buurtbewoners spreken er op straat schande van. Dat gebeurt fluisterend en anoniem, want met open vizier beschuldigingen uiten vinden ze daar niet netjes. De politie startte een onderzoek. Getuigen worden gehoord. Een raadslid heeft al om opheldering gevraagd bij het college.

’Halve maantje’

Plaats delict is het ’halve maantje’, een weiland in het hart van Bloemendaal, omzoomd door imposante kastanjebomen en kapitale villa’s met de prachtigste tuinen. Achter hoge hagen met spiedende beveiligingscamera’s wonen bekende namen, zoals de weduwe Heijn met haar zoon Ronald Jan. Aan de andere kant van het weilandje woont miljonair Gijs de Jong, vooral bekend van juridische conflicten met zijn eveneens steenrijke broer Jan.

Moeder de Gans is niet meer.

Daags nadat de politie de doodgeschoten Canadese gans in beslag heeft genomen, belegt het buurtcomité een spoedvergadering. Er vallen harde woorden. Besloten wordt om de schietpartij niet ongemerkt voorbij te laten gaan. „Het recht moet zijn beloop hebben”, snuift een van de aanwezigen. „Het moordwapen is gevonden”, zegt hij bovendien te weten.

Mogelijke doorbraak

Het politieonderzoek naar de ganzenmoord is ondertussen in volle gang. Het doodschieten van een gans is een strafbaar feit, bevestigt de woordvoerder van de politie Noord-Holland. Enkele getuigen zijn reeds gehoord. En hoewel er nog niemand is aangehouden, noemt de politiezegsman het onderzoek „kansrijk”. Er zou zelfs al sprake zijn van een „doorbraak”.

„Sommige types hier denken zich alles te kunnen permitteren, omdat ze toevallig ergens de baas zijn”, moppert een passerende dame terwijl haar kooikerhondje door de modder rolt.

’Enorm veel herrie’

Drie tieners verderop weten ook van het incident. Een van hen zegt wel begrip voor de dader te hebben. „Wat niemand hier in de buurt schijnt te begrijpen is dat die ganzen voor veel overlast zorgen. Ze maken enorm veel herrie ’s ochtends vroeg. Ook liggen hun uitwerpselen overal. Wellicht wist de schutter helemaal niet dat het een broedende gans was.”