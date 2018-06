Postpakketje in kliko, maar die was al geleegd

Gert-Jan Vos en zijn vrouw Yvonne bij de desbetreffende kliko. Ⓒ Martin Mooij

Julianadorp - De Noord-Hollandse Gert-Jan Vos baalt van een bizarre ervaring met PostNL. In zijn afwezigheid werd een pakketje afgeleverd in de vuilnisbak. De bezorger had een briefje door de voordeur gedaan met daarop de tekst: ’Pakket in blauwe bak!’