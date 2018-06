Happy campers op de camping

Eigenaar Harry Uithol van camping De Pampel in Hoenderloo ergert zich er groen en geel aan dat kamperen zo vaak in één adem wordt genoemd met afzien.

„Onze gasten hebben al de hele maand mei prachtig weer. Daar hoor je nooit iemand over. Maar bij de eerste de beste fikse bui, zie je meteen weer zielige campingbezoekers op het journaal.”

’Wekenlang zomers weer’

De werkelijkheid is volgens de uitbater van drie campings op de Veluwe veel zonniger: „De mensen hier zijn blij dat ze niet opgesloten zitten op een resort in Egypte, waar alleen maar woestijn naast de hotels te vinden is. Hier pakken ze de fiets, nemen een duik in het zwembad, gaan naar musea of bezoeken een stad. En dan ook nog wekenlang zomers weer.”

Marianne Snel schenkt nog eens een lekker bakkie koffie in voor echtgenoot Nico en campingvrienden Gerard (l.) en Ria Admiraal. Ⓒ Aldo Allessie

Uithol heeft dan ook weinig op met de weercodes geel en oranje die ook deze week weer over het land zijn uitgestort. „Vanzelfsprekend krijg ik ook het nieuws over de stortbuien mee. Maar hier is amper een drup gevallen. Ik zie echter gasten eerder dan gepland vertrekken omdat ze op hun mobieltje zien dat er noodweer nadert. Dat dit uiteindelijk honderd kilometer verderop overtrekt, wordt er vaak niet bij verteld.”

’We zijn de hele dag buiten’

De campinguitbater vindt steun bij zijn vaste gasten Nico en Marianne Snel. Het echtpaar uit het Noord-Hollandse Limmen staat er al sinds 1 april met de caravan en voortent. „De eerste weken was het wat minder, maar regen kan ook gezellig zijn. Mei was natuurlijk super. We zijn de hele dag buiten”, aldus Nico.

Aan het zwembad zit het gezin van de Duitse Rachel Wisley-Schulz heerlijk in het zonnetje. Ze genieten van de ’Spaanse temperaturen’. „De Veluwe is paradijselijk. Ook als het volgend jaar regent, komen we terug”, lacht Rachel.