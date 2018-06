Bouwen in hartje Rotterdam zónder hinder en overlast

Matthijs Wenting (r.) en collega Marnix Franse moeten met de metro naar hun werk in het centrum van Rotterdam. Ⓒ Roel Dijkstra

Doorgaans staat een bouwproject van dit formaat in het hart van een grote stad garant voor files en overlast. Maar een ingenieus logistiek plan zorgt dat daarvan bij het Forum in Rotterdam geen sprake is. Bevoorrading gebeurt buiten de spits om en de tweehonderd bouwvakkers komen niet met busjes maar met de metro, om verkeershinder zoveel mogelijk te voorkomen.