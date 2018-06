Undercover-agent bezorgt mobieltje

Sinds januari sloegen maar liefst zeventien keer overvallers toe die het met name hebben voorzien op de iPhone X en Samsung S9. Volgens de Rotterdamse politie durfden sommige pakketbezorgers niet meer te bezorgen in Rotterdam-Zuid en -Oost op bepaalde tijdstippen, met name in de avonduren, omdat de kans groot was dat ze zouden worden overvallen.

’Ver kwamen ze niet’

Het Regionaal Team Overvallen (RTO) van de Rotterdamse politie zet alles op alles om de berovingen waarbij in een enkel geval een vuurwapen is gebruikt, te stoppen. „Wij hebben nu agenten die, als het nodig is, achter het stuur kruipen en zich voordoen als pakketbezorger.

Afgelopen vrijdag had dat veel succes. Uit een lopend onderzoek bleek dat in de Spiekmanstraat in Rotterdam-Zuid een overval stond gepland. De agent werd daar aangesproken en het pakketje met de telefoon werd uit zijn handen gerukt waarna de daders het op een lopen zetten. Ver kwamen ze niet, want in de straat stonden al veel politiemensen”, vertelt Johan, chef van het RTO.

’Impact is gigantisch’

De rovers waren jongens van 15, 16 en 17 jaar oud uit Rotterdam. „Het aantal minderjarigen dat deze overvallen pleegt is zorgelijk.” De gemeente Rotterdam is inmiddels bezig met een sociaal-psychologisch onderzoek om te kijken waarom deze jongeren het juist hebben voorzien op pakket- of pizzabezorgers. „De impact op de slachtoffers is gigantisch. Vaak beseffen de daders dat niet eens”, vertelt Nienke Riemersma, stadsmarinier High Impact Crime (HIC) van de gemeente Rotterdam.

De politie heeft geen aanwijzingen dat er slechts één bende verantwoordelijk is. „Het lijkt er eerder op dat ze elkaar hebben verteld hoe het in het werk gaat. Ze bestellen met valse gegevens een telefoon en laten die op een bepaald adres afleveren. Ze krijgen van de bezorger een appje wanneer hij in de straat is. Daar staan ze klaar en dan grissen ze het pakketje mee. In één geval bleek de bezorger zelf een overval te hebben verzonnen en met de telefoons er vandoor te zijn gegaan”, zegt Johan.

’Wij springen graag bij’

Inmiddels zijn de politie en gemeente om de tafel gaan zitten met de providers en bezorgers. „Er zijn maatregelen genomen. Zo zijn providers nu strenger aan het controleren op gegevens en kan er niet meer onder rembours worden besteld”, legt Johan uit. „In sommige gevallen wordt een agent als postbezorger ingezet. Als een bezorger een levering niet vertrouwt dan springen wij graag bij”, zegt politieman Alex van der Plas, van HIC-aanpak.

Overigens zijn de meeste telefoons teruggevonden omdat die door een onwetende koper zijn gebruikt.