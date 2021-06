Visser overleeft ’30 seconden in mond bultrug’

Deze vrijdagmorgen dook Packard de zee in. Hij was aan het vissen op kreeft. Terwijl hij een val wilde inspecteren, tientallen meters diep op de bodem, zwom een walvis langs. Die hapte.

„Ineens voelde ik een enorme golf. Daarna was het helemaal zwart. Ik voelde mezelf bewegen en ik voelde de spieren van zijn mond samentrekken.” Eerst dacht hij nog in een witte haai te zitten. Maar hij voelde geen tanden en was niet gewond. Na enkele seconden begon het te dagen dat hij was ingeslikt.

„Ik was helemaal erin. Het was volledig zwart”, vertelt Packard tegen de Cape Cod Times, een nieuwskanaal uit zijn woonplaats. „Ik dacht: hier kom ik nooit meer uit. Ik ben er geweest. Ik kon alleen aan mijn kleine jongens denken, die zijn 12 en 15 jaar oud.”

Ziekenhuis

Op miraculeuze wijze kan Packard zijn verhaal navertellen. Ook zijn ouders zijn op de hoogte. „Hij was dertig tot veertig seconden lang in de mond”, vertelt de moeder van de 56-jarige visser, de in de omgeving bekende schilder Anne Packard, tegen de krant Miami Herald.

Een bultrug op archiefbeeld. Ⓒ Reuters

Na een bezoek aan het ziekenhuis klampten tv-verslaggevers hem aan. Packard vertelde over zijn doodstrijd. „Ik realiseerde me dat ik in de mond van een walvis zat”, vertelde hij. „En dat hij me probeerde in te slikken.”

Maar op mysterieuze wijze werd hij zonder serieus letsel weer uitgespuwd – netjes aan het wateroppervlak. „Hij heeft niet eens een bot gebroken”, zegt zijn moeder. „Hij heeft ongelofelijk veel geluk gehad.”

’Misschien reddingspoging’

Volgens maritiem expert Peter Corkeron van het New England Aquarium jagen bultruggen niet op mensen. Ze filteren grote hoeveelheden water op mogelijk voedsel met hun baleinen. Packard was tijdens zijn duik simpelweg op het verkeerde moment op de verkeerde plek.

Vissen op kreeften is sowieso al spannend, maar voor Packard gaf het deze vrijdag een nieuwe dimensie. Ⓒ Eigen foto

Bultruggen worden weleens omschreven als ’altruïstisch’ tegenover mensen. Ze zijn dus allesbehalve kwaadaardig. Dat de walvis heeft bedacht om visser Packard bewust naar het wateroppervlakte te brengen om hem daar uit te spugen, sluit Corkeron niet uit, schrijft The Herald.

„Het is best goed voor te stellen dat hij ’m probeerde helpen”, aldus Packard.

Vliegtuigongeluk

Het is overigens niet de eerste Houdini-act van Packard, vertelt zijn moeder. Jaren geleden maakte hij eens een vliegtuigcrash mee in Costa Rica tijdens het vissen. Hij klom zelfstandig uit het wrak. „Ik denk dat hij gezegend is”, zegt Anne Packard. „Het is ongelofelijk.”