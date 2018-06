Op de Amerikaanse nieuwszenders raken ze niet uitgepraat over het wel of niet doorgaan van de top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, maar een ontmoeting van Donald Trump met een andere Kim kon bijna op evenveel aandacht rekenen. Want realityster Kim Kardashian was deze week in het Witte Huis om haar voormalig realityster-collega Trump te ontmoeten.