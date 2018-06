Uit Nederlandse fabrieken komen geen geweren en munitie, geen tanks en pantserwagens, geen vliegtuigen en helikopters. Toch is er in ons land een serieuze defensie-industrie, die het vooral moet hebben van slimme innovaties. Denk aan het cyberschild van Fox-IT, robothelikopters van Delft Dynamics of de radarsystemen van Thales.