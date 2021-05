Politie schiet man (23) neer in Amsterdamse Vondelpark

Het incident vond plaats rond 22.20 uur op het grasveld bij Vondel CS. Meerdere mensen zijn daar vermoedelijk getuige geweest van het incident, want ’s avonds zijn veel jonge Amsterdammers uitgelopen om in het park te ontspannen.

De politie kreeg vanuit verschillende mensen te horen dat er een gewapende man rondliep in het park. Toen agenten hem zagen, hebben ze eerst gewaarschuwd en daarna ook een waarschuwingsschot gelost. Omdat hij dat negeerde, werd daarna gericht geschoten.

„De politie rende achter deze persoon aan en zei: ’Halt of ik schiet’, waarna drie kogels volgden”, laat een getuige aan stadszender AT5 weten.

Onderzoek

Of de man daadwerkelijk een vuurwapen bij zich droeg, zoals de politie zegt te vermoeden, is niet duidelijk. Een woordvoerder kan alleen melden dat er ’iets’ is aangetroffen. De man is niet in levensgevaar. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Een deel van het park is ontruimd.