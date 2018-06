Woningen ontruimd na plofkraak

De politie heeft een verdachte opgepakt. Na onderzoek bleek dat hij niets met de kraak te maken had en werd hij weer vrijgelaten.

De plofkraak was rond 04.15 uur bij een pinautomaat bij een supermarkt aan de Lieuwenburg. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was ingeschakeld om te checken of er nog explosieven lagen. Toen die z’n werk had afgerond, kon de politie beginnen met sporenonderzoek.

Of er geld is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. De daders gingen ervandoor op een scooter. Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden heeft de geëvacueerde mensen in het hotel bezocht, meldt hij op Twitter. „Akelige schrik, hopelijk worden de daders gepakt.”