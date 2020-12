Limburgs Jezusbeeld beklad met satanskruis: ’Dit zijn geen grappen’

Volgens L1 mist het beeld van Jezus Christus sinds donderdag de benen, in rode verf is een omgekeerd kruisteken aangebracht en er zijn Duitse teksten geklad. „Dat satanskruis zijn zaken die verontrusten”, zegt Dré Koolen van het plaatselijke kerkbestuur tegen de krant.

Het beeld staat op de hoek van de Heltenbosdijk en Wijffelterbroekdijk. „Dit zijn geen grapjes”, aldus Koolen. „Wegkruisen worden door de buurt onderhouden. Dit is een flinke klap in het gezicht van betrokken buurtbewoners. Ik vraag me af of dit baldadigheid is of dat we hier meer achter moeten zoeken.” De katholiek oppert camerabewaking om de locatie in de gaten te kunnen houden.

