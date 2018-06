CNN blijft bij aantijgingen misbruik Freeman

De advocaat van Freeman had CNN gesommeerd het bericht te rectificeren. Volgens de advocaat is het nieuws onjuist. CNN heeft de advocaat een brief gestuurd waarin het schrijft dat de zender „volledig achter zijn verslaggeving staat en pogingen om de zender te intimideren en het zwijgen op te leggen agressief zal bevechten.”

De nieuwszender meldde vorige week donderdag dat zeker acht vrouwen de 80-jarige Amerikaanse acteur van onzedelijke handelingen hebben beticht. Dat gebeurde tijdens het werk op de set of bij promotionele evenementen. Na het bekend worden van het nieuws bood hij zijn excuses aan.