Jonge verdachten fatale steekpartij Den Haag voor de rechter

Het slachtoffer Bilal Aydin werd doodgestoken terwijl hij werd vastgehouden. Dat gebeurde op de hoek van de Goudriaankade en de Rijswijkseweg in Den Haag. Naar verluidt greep Aydin in toen zijn neef werd beroofd. Voor het jonge slachtoffer is eind vorig jaar een stille tocht gehouden.

Het gaat woensdag om een inleidende zitting, dan bepaalt de rechtbank onder meer of de mannen in voorarrest moeten blijven. Door alle strenge coronamaatregelen is het aantal mensen beperkt dat lijfelijk in de rechtbank mag zijn. Een van de verdachten heeft volgens de rechtbank al afstand getekend, dat wil zeggen dat hij er niet bij is. De andere zal waarschijnlijk via de telefoon de behandeling volgen.