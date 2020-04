Syrische oorlogsmisdadiger voor Duitse rechter

De Syrische advocaat Anwar al-Bunni ontvluchtte in 2014 zijn land om te ontkomen aan een van Assads bevelhebbers die hem martelde. Een jaar later trof hij diezelfde man aan in een Duits asielzoekerscentrum.

KOBLENZ - Vandaag start in Duitsland het eerste proces vanwege oorlogsmisdaden in Syrië. De van grootscheepse marteling verdachte Anwar Raslan moet voor het gerechtshof in Koblenz verschijnen. ,,De mogelijkheid om Assads oorlogsmisdrijven in het buitenland te vervolgen geeft de slachtoffers genoegdoening“, aldus raadsman Wolfgang Kaleck.