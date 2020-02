’Bang dat onze gezondheid in gevaar is’

Het is niet bekend wie de derde Nederlander is, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de aanwezigheid van die passagier bevestigd. Eerder was al bekend dat een echtpaar uit ons land zijn binnenhut niet kan uitkomen, in afwachting van de steeds nijper wordende situatie. De Telegraaf heeft contact met het stel.

Suikerpatiënt

Ook andere passagiers maken zich grote zorgen. „Ik ben suikerpatiënt en afhankelijk van insuline”, zegt David Abel uit Engeland. „Dat is een ’uitdagende’ situatie voor me. Het is daarnaast medisch noodzakelijk dat ik op tijd eet, en dat ik weet wat ik eet. Maar er is nu geen keus. Ik kreeg een melding dat ze met de verstrekking van eten begonnen op het benedendek en zo omhoog zouden werken. Ik zit op dek nummer negen. Ik maak me zorgen.”

Een beeld van de haven in Yokohama. Tien met het coronavirus besmette passagiers van de Diamond Princess zijn inmiddels naar een ziekenhuis gebracht. Ⓒ EPA

Hij zegt zeker te weten dat er meer diabetici aan boord zijn, en dat ook hun gezondheid in gevaar kan komen. „Dat is werkelijk zorgwekkend.”

Passagiers – er zijn er 3700 op het megaschip – die symptomen van het virus hebben, moeten een test ondergaan. Van ruim dertig tests is het resultaat binnen en tien waren er positief, heeft de Japanse minister van Volksgezondheid Katsunobu Kato laten weten.

De besmette personen zijn door de Japanse kustwacht naar ziekenhuizen aan land gebracht. De overige passagiers moeten zeker veertien dagen aan boord blijven. Gevreesd wordt dat het aantal besmette cruisegangers snel verder zal stijgen.

Cruisepersoneel loopt met maskers

De Diamond Princess vaart volgens twee Nederlandse cruisegangers op dit moment doelloos rond in de Japanse wateren. Ⓒ AFP

Werknemers aan boord proberen zich zo goed mogelijk te beschermen om zo niet geïnfecteerd te kunnen worden door toeristen. Op beelden op sociale media is te zien dat ze rondlopen met maskers en bij voorkeur het eten van de reizigers op de grond voor hun deur neerzetten om zich dan zo snel mogelijk uit de voeten te maken.

Een opvarende uit Taiwan laat weten van steeds meer mensen te horen dat ze zich zorgen maken. „De onrust neemt toe.” Een 80-jarige man uit Hongkong werd positief getest op het coronavirus. Na ontdekking bleek dat hij minimaal negen anderen al had besmet.